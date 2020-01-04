Ölümcül Uçuş filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu... Ölümcül Uçuş tamamını izle... Ölümcül Uçuş fragman izle... Ölümcül Uçuş hangi kanalda yayınlanıyor?

Orjinal adı 'Altitude' olan 2017 ABD yapımlı film bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek.

FBI ajanı Gretchen Blair, Washington D:C'ye gitmek için yola çıkar. Uçakta yanında oturan yolcu ile muhabbet eden Blair, ondan şaşırtıcı bir teklif alır. Yolcu, içinde bulundukları uçağın kaçırılmak üzere olduğunu söyler ve kendisini uçaktan kurtarma karşılığında Blair'e 75 milyon dolar ödemeyi vaat eder. Blair, yolcunun anlattıklarını ilk olarak ciddiye almaz fakat uçağın kontrolünün bir grup hırsız tarafından ele geçirilmesi üzerine durumun ciddiyetinin farkına varır. Çalınmış bir ganimeti uçakta arayan hırsızlar uçağın altını üstüne getirirler. Kendisini havada karmaşık bir soygunun içinde bulan Blair, yolcuları kurtarmak için savaşır.



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