Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Arda Ayten, 1.000.000 TL değerindeki soruyu açtırdı. Buna göre, 1 milyonluk sorunun "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" olduğu görüldü. Şıklar arasında, "Vatan, kan, toprak ve yurt" seçenekleri yer aldı. İşte ATV Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun doğru cevabı

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