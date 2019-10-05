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On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? ATV Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve doğru cevabı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyonluk soru açıldı. Yarışmacı Arda Ayten, 1.000.000 TL değerindeki soruyu açtırdı. Buna göre, 1 milyonluk sorunun "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" olduğu görüldü. Şıklar arasında, "Vatan, kan, toprak ve yurt" seçenekleri yer aldı. İşte ATV Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun doğru cevabı

On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? ATV Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ve doğru cevabı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyonluk soru açıldı.

Yarışmacı Arda Ayten, 1.000.000 TL değerindeki soruyu açtırdı.

Türkiye'nin beklediği soru, belli oldu.

Buna göre, 1 milyonluk sorunun "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" olduğu görüldü.

Şıklar arasında, "Vatan, kan, toprak ve yurt" seçenekleri yer aldı.

ATV KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORUNUN DOĞRU CEVABI

Doğru cevabın 'toprak' olduğu belirtildi.
 

Etiketler; #atv #kim milyoner olmak ister #Kenan İmirzalıoğlu
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