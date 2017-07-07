Habertürk yazarı Oray Eğin yazdı

Habertürk yazarı Oray Eğin, önceki günkü yazısında şunları kaydetti: “Kemalizm’i Türkiye Cumhuriyeti’nin korunması ve tek devlet doktrini diye yorumlarsak; FETÖ’yle mücadele, 15 Temmuz darbesinin engellenmesi, Erdoğan ve partisini ister istemez Kemalizm ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, bir dönem “Eski Türkiye” denen yapının en kritik kalesi haline getiriyor.”





Oray Eğin'nin 'Ulusalcı-İslamcı ittifakı' yazısı şöyle;

YAKIN tarihin kuşkusuz en şaşırtıcı ittifaklarından biri Doğu Perinçek ve arkadaşlarının Erdoğan’a destek vermeleri. Türkiye tarihindeki rolleri yadsınamaz; siyasette rakamsal olarak bir varlık göstermeseler de uzun yıllardır düşünce hayatındaki etkileri büyük. Perinçek’in defalarca hapse atılmasına, siyasi hayatı engellenmesine rağmen her dönem ayakta kalabilmesi, bir şekilde tartışmaların merkezinde yer alabilmesi Aydınlıkçılara kayıtsız kalınamayacağını gösteriyor.

Ultra-Kemalist bir hareketin Erdoğan’ın yanında yer almasını normal şartlarda anlamak güç olabilirdi. Ancak normal şartlarda bir araya gelmeyecek iki grubu FETÖ’ye karşı mücadele birleştirdi. Aydınlık zaten bin yıldır Cemaat tehlikesine dikkat çekiyor, bu yüzden de FETÖ’cü savcı ve polislerin hedefindeydi. Ergenekon kumpası başladığında ilk olarak Doğu Perinçek ve arkadaşları zindanı boyladı. Oysa onlar şahsen mağdur olmadan da Türkiye Cumhuriyeti için en büyük tehdidin FETÖ olduğunu savunuyorlardı.

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ATATÜRK VE DEVLET

FETÖ’yle mücadele bitene kadar da Erdoğan’a destek vermeyi sürdürecekler. Çünkü FETÖ’yü bitirmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini de garanti altına almak anlamına geliyor.

15 Temmuz FETÖ tehdidinin boyutlarını göstermesi bakımından bir uyarıydı, ama daha da ötesi hepimizin ortak paydasının Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı olduğunu kanıtladı.

Liberallerin anlamadığı darbenin sadece hükümeti değil, rejimi, Cumhuriyet’i devirmek için tezgâhlandığıydı.

Epey bir süredir Erdoğan ve arkadaşları “dışarıdan” katıldıkları sistemin ta kendisine dönüştüler. Müesses nizama alternatif olarak parlayan bir siyasi parti, artık bizzat düzenin kendisini oluşturuyor. Devlet yönetiminde geçen uzun yıllar iktidara artık “dışarıdan” olma lüksünü vermiyor, kaçınılmaz olarak var oldukları sistemin bir parçası oluyorlar. 15 Temmuz’dan sonra iktidar saflarındaki kimi söylemlerde devletin bütünlüğüne, hatta Atatürk’e yapılan vurgu da bu geçişin bir işareti.

Türkiye Cumhuriyeti’ne her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmak zorundayız.

