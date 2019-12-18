Osman, Bala'yı kurtaracak mı? Diriliş Osman dizisinde bu akşam neler yaşanacak? 5. bölüm fragmanları yayınlandı!

Çarşamba akşamları ATV'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul dizisi bu akşam 5. bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Törer'in paylaştığı dizi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Bey'in hayatını tarihten ilham alarak hikayeleştiriyor.

5. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarır fakat Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşılaşır. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada gergin dakikalar yaratır. Kızı kaçırılan Edebalı, iyileşmesi için çare arar. Osman, Yannis'ten panzehiri almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Bu sırada Osman, Sofya'yı yakalar.

5. BÖLÜM 1. FRAGMAN

5. BÖLÜM 2. FRAGMAN