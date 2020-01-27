Ozan bıçaklandı! Sevdim Seni Bir Kere 99. bölüm izle... Sevdim Seni Bir Kere son bölümde neler yaşandı? Sevdim Seni Bir Kere 20. hafta geniş özet

Berçin'in annesi Sibel, Aslım'a Berçin'in bebeğini düşürdüğünü söyler. Ve Berçin'in Ozan'dan ayrılmasını ister. Bu sırada Ozan ise hapishanede herkesin karşısında durur. Bu da onun bıçaklanmasına neden olur. Hapishanede sırtından bıçaklanan Ozan iyileşecek mi?

Eylül ise masumiyetinin kurbanı olur. Sevdiği erkeği göz göre göre Çiçek'e kaptırır. Yağız ile Çiçek'i samimi bir şekilde gören Eylül ne yapacka? Çiçek ise iyice tehlikeli olmaya başlamıştır ve Adnan'ın evini bile yakmaya çalışır.

SEVDİM SENİ BİR KERE 99. BÖLÜM İZLE

SEVDİM SENİ BİR KERE 20. HAFTA ÖZET



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