Özcan Deniz, 'Kral' ile ekranlara dönüyor

Medya Tavanın paylaştığı habere göre, Özcan Deniz'in yeni dizisi belli oldu.

Geçtiğimiz 3 sezon Star TV'de ekranlara gelen İstanbullu Gelin dizisinde başrol oynayan Özcan Deniz'in bir senaryo ekibiyle birlikte 1,5 senedir üzerinde çalıştığı dizisi belli oldu. Adının 'Kral' olacağı iddia edilen dizide, Deniz, hem senarist hem de oyuncu olarak yer alacak. Dizinin ATV'de izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Gerçek yaşam hikayesinden esinlenerek oluşturulan senaryo, Deniz'in öz dayısının hayat hikayesini anlatıyor. Dizide başrolleri Özcan Deniz ve Burak Deniz paylaşacak. Dizinin konusu ise, Ağrı’dan İstanbul’a göç eden Kadir’in umudun ve adaletin simgesi olan “Kral” lakaplı bir kabadayıya dönüşmesi olacak.

DİZİNİN KADROSUNDA KİMLER YER ALACAK?

Özcan Deniz ve Burak Deniz'den sonra Neslihan Yeldan, Nilperi Şahinkaya ve Pınar Deniz rol alması kesinleşen isimler oldu.