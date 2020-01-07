Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir? Özgürlük Savaşçısı filminin kadrosunda kimler var?

Bu akşam Show TV'de 23:45'te ekranlara gelecek olan 2008 yapımlı yabancı film olan Özgürlük Savaşçısı'nın başrolünü Jason Statham üstleniyor.



Bir çiftçinin tüm yaşamı, ansızın başına gelen bir saldırı ile değişir. Kendisi sıradan bir köylü olduğu halde çevresindeki herkes onu çiftçi diye çağırmaktadır. Bir gün hayvana benzeyen garip bir takım yaratıklar ve Krug adındaki bir ordu baskına uğratır bu çiftçiyi. Dahası oğlu öldürülür ve eşi Solana kaçırılır. O vakte kadar huzur ve barış kavramı içerisinde yaşam süren çiftçi, can evinden vurulmuş olmasının sarsıcı etkisi ile tam aksi yönde tepki verir. İntikam hissi ile dolmuştur. Arkadaşları olan Norick v Bastian’ı da yanına alarak harekete geçer. Karısını kurtarmak zorundadır.

ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCU KADROSU

Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani



ulusal.com.tr

