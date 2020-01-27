Payitaht Abdülhamid 105. son bölümde neler yaşandı? Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak? Payitaht Abdülhamid 105. bölüm izle...

Her cuma TRT 1 ekranlarına gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde; Gustav, Abdülhamid'i suçsuz olduğuna ikna eder. Karaso ise Selim Paşa tarafından saraydan çıkarılır.

Abdülhamid, demiryoluna İngiliz ve Rusların engel olmamaları için bir çare arar. Zülüflü, Abdülhamid’in attığı her adımı Zalman’a haber vermektedir. Zalman’ın ilk hedefi demiryolu projesini engellemektir. Abdülhamid demiryolunun Türkmenlerin şehirlerinden, bu devletin kuruluşunda kanını akıtmışların yöresinden geçmesini istemektedir. Güzergahın tespiti için Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı’yı vazifelendirir. Peşlerindeki düşmandan habersiz olan Ahmet Paşa ve İsmail Hakkı‘yı büyük bir tehlike bekler.

Halil Halid artık yolun sonuna gelmiştir. Ferdinand da ondan şüphelenmektedir. Öte yandan canı pahasına görevini tamamlamak zorundadır.

Bidar, Abdülhamid’in ona küskünlüğünden dolayı son derece üzgündür. Naime annesine Abdülkadir’in saraydan gittiğini haber verir. Bidar bu olayda da kendini suçlar. Abdülhamid karısını sevmekte ama affedememektedir... İkilem yaşar. Bidar bunun üzerine saraydan ayrılır...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 105. BÖLÜM İZLE

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 106. BÖLÜM FRAGMANI

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