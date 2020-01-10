Payitaht Abdülmahid yeni bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamid 102. son bölüm tamamını izle... Payitaht Abdülhamid 103. bölüm fragman yayınlandı!
TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid dizisi yeni yıl arasına girdi. Payitaht Abdülhamid, 10 Ocak Cuma akşamı 103. bölümüyle ekranlara gelecek. 103. bölümde neler yaşanacak? 102. bölüm tamamını izle...
MEDYA 10.01.2020, 11:04 10.01.2020, 11:05
Her cuma TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi 10 Ocak Cuma akşamı 103. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Tarihi olaylardan esinlenen dizide, Padişah Abdülhamid'in hayatı anlatılmaktadır.
102. BÖLÜM İZLE
103. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Padişah Abdülhamid, çok büyük bir hamle yapmayı planlar fakat bunun karşılığında her şeyi, tahtını bile kaybedebilir... Padişahın hamlesi ne olacak?
103. BÖLÜM FRAGMAN
ulusal.com.tr
6°
açık
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