Payitaht Abdülmahid yeni bölüm ne zaman? Payitaht Abdülhamid 102. son bölüm tamamını izle... Payitaht Abdülhamid 103. bölüm fragman yayınlandı!

Her cuma TRT1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi 10 Ocak Cuma akşamı 103. yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Tarihi olaylardan esinlenen dizide, Padişah Abdülhamid'in hayatı anlatılmaktadır.

102. BÖLÜM İZLE

103. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Padişah Abdülhamid, çok büyük bir hamle yapmayı planlar fakat bunun karşılığında her şeyi, tahtını bile kaybedebilir... Padişahın hamlesi ne olacak?

103. BÖLÜM FRAGMAN





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