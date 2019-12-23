Pilot ile Duygu barışıyor mu? Kimse Bilmez 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez 26. bölüm özet... Dizi ne zaman final yapıyor?

Her pazar ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Kimse Bilmez dizisi dün akşam 26. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Zehra Yılmaz, Burak Serdar Şanal'ın başrollerini paylaştığı dizide heyecanlı ve romantik sahnelerle ekrandaydı.

Dizi ekran hayatına başarılı bir şekilde başlasa da reyting savaşlarında alt sıralara inince kanal tarafından final kararı verilmişti. Dizi 28. bölümüyle final yapacak.

27. BÖLÜM FRAGMAN

26. BÖLÜM ÖZET

Ali ve Sevda nihayet Uygar'dan kurtulup tüm sorunları geride bıraktıklarını düşünerek birbirlerine sarılırlar. Ancak hiç beklenmedik bir anda bir isim karşılarına çıkar… Ali'nin teşkilattan tanıdığı "Manyak" lakaplı Nedim, yıllar sonra yarım bıraktığı bir hesabı kapamak için çıkagelir. Tek derdi birinci adam olmaktır. Adeta kötünün tanımını yeniden yapacak olan Manyak Nedim' Kurtbey ve Ali'nin hayatının tam orta yerine düşer. Üstelik o kadar tehlikelidir ki, ilk işi kimsenin kolay kolay ulaşamadığı Kurtbey'i sinsi bir planla vurmak olur. Nedim, Ali ve Kurtbey'den ne istiyor? Hüdaverdi'nin kaldırıldığı hastanede çalışan ve tesadüfen Duygu'yu gören Doktor Ahmet'in, eski duyguları tekrar ortaya çıkar.

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