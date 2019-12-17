Ramo dizisinin 1. tanıtımı yayınlandı! Oyuncu kadrosu belli olan dizi ne zaman başlayacak?

Başrollerini, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo dizisi yakında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Adana'da geçen dizide belalı bir çete lideri olan Ramo'nun, düşman ailenin kızı Sibel'e olan aşkı işlenecek. Aynı zamanda çok meşhur bir çeteye liderlik yapan Ramo'nun düşmanlarına karşı vereceği savaşı izleyeceğiz. Show TV'de ekrana gelecek olan dizi güçlü kadrosuyla ve farklı hikayesiyle sevenleriyle yakında buluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan oturuyor, senaristliğini ise Yılmaz Şahin üstlendi. Çekimler Adana'da yapılıyor.

1. TANITIM FRAGMANI





OYUNCU KADROSU



Murat Yıldırım (Ramazan), Esra Bilgiç (Ramo Dizisi Sibel), Sacide Taşener (Sabahat), Cemre BAYSEL (Fatoş), Burcu Cavrar (Cavidan), İlhan Şen (Neco)