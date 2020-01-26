Ramo ile Sibel evleniyor... Ramo 2. son bölüm izle... Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her salı seyirci karşısına çıkmaya başlayan yeni dizi Ramo dün akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. İlk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer alan Ramo'da dün nefesler tutuldu.

Ramo'da dün akşam; Ramo, can dostu Boz’u kurtarmış, Cengiz’i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz’la beraber eve döner. Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo’nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de Fidan ve Fatoş, Ramo’nun yanında durur. Öte yandan Cengiz’in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer… Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.

Ramo'nun yayınlanan yeni bölüm fragmanında; kan davasının bitmesi için kız alıp kız verilmesi gerekmektedir. Ramo, Sibel ile evlenmeli, Fatoş ise Neco'ya verilmelir.

RAMO 2. BÖLÜM İZLE

RAMO 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



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