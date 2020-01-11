Ramo'nun yayın tarihi belli oldu! Ramo ne zaman başlıyor? Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in dizisi nerede çekiliyor? Ramo dizisinin konusu ne?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizi Adana'da çekiliyor.

Düşman ailenin kızıyla aşk yaşayacak olan Ramo, Adana'da oldukça tanınan bir çetenin lideridir. Ailesine çok bağlıdır ve kan bağından çok aralarındaki sevgiye güvenmektedir.

RAMO 1. TANITIM

RAMO 2. TANITIM

RAMO 3. TANITIM