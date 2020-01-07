Ramo'nun yayın tarihi belli oldu! Ramo'nun yeni afişi belli oldu. Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne?
Show TV'nin yeni dizisi Ramo'nun yayın tarihi belli oldu. 3. son fragmanı yayınlanan dizi nerede çekiliyor? Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım başrolde...
MEDYA 07.01.2020, 14:41 07.01.2020, 14:41
Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizi Adana'da çekiliyor.
Düşman ailenin kızıyla aşk yaşayacak olan Ramo, Adana'da oldukça tanınan bir çetenin lideridir. Ailesine çok bağlıdır ve kan bağından çok aralarındaki sevgiye güvenmektedir.
RAMO 1. TANITIM
RAMO 2. TANITIM
RAMO 3. TANITIM
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