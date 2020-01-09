Recep İvedik 2 filminin konusu nedir? Recep İvedik 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Bu akşam hangi kanalda yayınlanacak? Recep İvedik 2 fragman izle

Toplam 4 milyon 333 bin 144 seyirci sayısı ile Türkiye'nin en çok izlenen filmleri arasında olan Recep İvedik 2 bu akşam Kanal D'de ekranlara gelecek. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin senaryosu Şahan Gökbakar'a ait.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Recep'in tek yakını, kendisine benzeyen babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı boş, işsiz hayatı bırakmasını ve artık evlenmesini ister. Bunun için ise onu kuzenine yönlendirir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar, Efe Babacan, Çağrı Büyüksayar, Zeynep Çamcı, Esin Gündoğdu, Aysan Sümercan, Asiye Dinçsoy

RECEP İVEDİK 2 FRAGMAN



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