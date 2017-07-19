Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Avcı, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
Son dakika... 'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı ‘silahlı terör örgüt kurma yönetme’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.
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