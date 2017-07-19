Fatih Terim ilk kez konuştu
Fatih Terim ilk kez konuştu
Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Burhan Kuzu'dan ilginç tweet
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
Karısı ByLock'tan gözaltına alındı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı

Reis ve Uyanış filmlerinin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

Son dakika... 'Uyanış' filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına silah dayanan görüntülerden sonra büyük tepkiler alan filmin yapımcısı Ali Avcı ‘silahlı terör örgüt kurma yönetme’ suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Reis ve Uyanış filmlerinin yapımcısı Ali Avcı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Uyanış" filminin yönetmeni Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Avcı, ifadesinin alınmasının ardından savcılıkça tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.


Ali Avcı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ali Avcı #uyanış #reis
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Amerika ve Almanya'dan tepki geldi
Sonraki Haber
Mısır'da bombalı saldırı: 9 ölü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.