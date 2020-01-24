Reyhan ile kardeşi yıllar sonra kavuştu! Yemin dizisi 169. son bölüm izle... Yemin 170. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Hafta içi her gün yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan'ın kardeşine kavuşmasına çok az kalmıştır. Emir ise bunun için elinden geleni yapar. Narin ise Erhan'ı gitmeye ikna edemez.

Yemin dizisinin yayınlanan son bölümünde dün; Emir Reyhan’ın kardeşini bulmak için harekete geçer. Emir, elindeki adres doğru kişiye mi ait diye araştırmalara başlar.

Kendisini Reyhan’ın kardeşi olduğunu düşündüğü kişinin kapısında bulan Emir, nasıl bir tepkiyle karşılaşacağından habersizdir. Emir gerçekten doğru izin peşinde mi? Erhan’ın yemeğe gelmeyeceğini sanan Narin Kemal’in yanında Erhan’ı da görünce şok oldu. Narin bu gergin ortamda sakin kalamaz.

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