Reyyan, Suna'yı bulacak mı? Yemin 152. bölüm fragmanı izle... Yemin 151. bölüm izle...

Yemin dizisinin dün yayınlanan bölümünde, Emir ve Reyhan evlenip mutlu bir hayata başlar. Fakat konağa gelen bir haber çiftin mutluluğuna gölge düşürür. Emir ile Reyhan evlilik sonrası mutlu bir sabaha uyanırlar, artık sevdikleriyle de bu mutluluğu paylaşmanın vakti gelmiştir. Fakat Suna’nın haberi konağa bomba gibi düşer. Diğer taraftan Kemal ile Narin de bu düğün ortamdan nasiplerini almışlardır. Birbirlerinin çekimine kapılmış giderlerken avukatın getirdiği bir haberle Narin kocaman bir boşluğa düşer…



YEMİN 152. BÖLÜM FRAGMAN

Yemin dizisinde bugün Suna bir anda ortadan kaybolur. Bu haber Emir ve Reyhan’ı yıkar. Suna nerede? Suna’nın haberiyle sarsılan Emir’in kendini yıpratmasına gönlü razı olmayan Reyhan, Suna’yı bulabilecek mi? Artık evli kalmalarına gerek olmayacağı haberini alan Narin bu duruma nasıl tepki verecek? Diğer taraftan ise Kemal bir sorunun cevabının peşindedir. Narin ne hissediyor? Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesi hafta içi her gün 20:00’de Kanal 7 ekranlarında…





YEMİN 151. BÖLÜM İZLE









ulusal.com.tr