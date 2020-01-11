Reyyan ve Miran yangında kaldı! Hercai yeni bölümü ne zaman? Hercai 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai yayın tarihi belli oldu! Hercai'nin 28. bölümü ne zaman?
ATV'nin reyting rekortmeni olan dizisi Hercai'den yeni fragman geldi. Sevenlerinin heyecanla beklediği 28. bölümde nefesler tutulacak! Hercai yayın tarihi belli oldu! Yeni bölüm tarihi ne zaman?
MEDYA 11.01.2020, 10:47 11.01.2020, 10:47
Hercai'den beklenen fragman geldi. Yeni bölümde Elif ve Azat'ın evliliği konağa ateş gibi düşüyor... Elif, babaannesini, evliliğini kabul ettirmeye ve düşmanlığı bitirmesine zorlarken, Reyyan ve Miran ise orta yolu bulmaya çalışıyor.
Hercai'nin yayınlanacak yeni bölümünün tarihi, fragmanın yayınlanmasıyla belli oldu. Dizi 17 Ocak Cuma günü sevenleriyle kavuşacak.
HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE
ulusal.com.tr
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