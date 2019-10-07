RTÜK üyesi Faruk Bildirici'den O Ses Türkiye, Acun Ilıcalı ve Beyazıt Öztürk açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Faruk Bildirici'den O Ses Türkiye programı ile ilgili açıklama geldi.



Bildirici'nin açıklaması şöyle:



"'O Ses Türkiye' programında 5 Ekim akşamı yaşananlar, tam bir skandaldır. F. A. Fırat adlı katılımcı, 'RTÜK çalışanı' olduğunu açıklayınca Acun Ilıcalı, ' İlk defa hani RTÜK ile ilgili bir konuda biz bu tarafa geçmiş olduk. Ama tabii ki maç 5-1 bitebilir. O yüzden gol atmasak daha iyi olur' demiştir.



Sanırsınız bu kişi, RTÜK'ü temsilen yarışmaya katılmış! Beyazık Öztürk de 'Yok ben zaten korktum' diye ekleyrrek RTÜK'ten olduğu için bu yarışmacının kayırılması gerektiği mesajını aldığını ifade etmiştir.



Bununla da kalmamış, RTÜK çalışanı Fırat, 'RTÜK üyesi değilim, RTÜK'te çalışıyorum. Onu da yapacağız inşallah. 2 yıl sonra inşallah RTÜK üyesi olarak da sizi RTÜK'te misafir olarak ağırlamak isterim.' diye konuşmuştur.



Bu sözler üzerine Acun Ilıcalı 'Beyaz, 'iki yıl sonra geliyorum hazır ol' diyor yani' ifadesini kullanmıştır. RTÜK olarak denetlemekle yükümlü olunan bir kanalın yarışmasına bir RTÜK çalışanının Üst Kurul Başkanının teşviki ile gönderilmesi kesinlikle etik değildir. Üstelik RTÜK çalışanının, Acun Ilıcalı'nın RTÜK ziyaretlerini ve Üst Kurul'un düzenlediği toplantılarda bulunmasının yarışmaya katılabilmek için fırsat olarak kullandığı da kendi ifadelerinden anlaşılmıştır.



RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri'ne göre, tüm amir ve çalışanlar kamu görevlisi olmanın saygınlığına yakışacak şekilde hareket etmeli ve kurumsal konumlarının kullanarak, yayın kuruluşlarından kişisel taleplerde bulunmamalıdır.



Böyle bir tablonun ortaya çıkması ve bu konuşmalar, bütün televizyonlara eşit mesafede durması gereken RTÜK adına üzücü. Çok da sakıncalıdır. RTÜK çalışanının derhal bu yarışmadan çekilmesi ve bu gelişmelerin kurum içerisinde incelenmesi gerekir."



ulusal.com.tr



