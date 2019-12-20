RTÜK'ten 'Çukur' kararı

RTÜK tarafından 2 ay önce cezalandırılan ve Show TV'de yayımlanan "Çukur" dizisine, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'u ihlal etmeyi sürdürdüğü için yine ceza verildi.

Üç sezondur yayınlanan "Çukur", vatandaşlar tarafından ALO 178 RTÜK İletişim Hattı, CİMER, internet ve sosyal mecralar üzerinden, çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen sahneleri nedeniyle yoğun olarak şikayet edildi.

Diziye, son 3 ayda RTÜK İletişim Hattı aracılığıyla 3 bin 382 şikayet bildirimi yapıldı.

Yeniden cezalandırıldı

Üst Kurul, yüksek izlenme oranına sahip televizyon dizilerinin toplumu derinden etkilemesi ve silahlı çatışma, korku, şiddet ve işkence sahnelerine yer vermesi dolayısıyla "Çukur"un cezalandırılması kararını aldı.

RTÜK, SHOW TV'ye, 6112 sayılı yasanın 8'inci maddesindeki "Yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" ve "Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz" hükümlerini ihlalden, yüzde 2 oranında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki haftalarda "Çukur" dizisinin gençleri ve çocukları olumsuz etkilediği yönünde değerlendirmede bulunmuştu.