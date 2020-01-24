Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Çinli hasta neden karantina altında? Bu belirtileri gösterenler hastaneye başvursun

Wuhan'dan gelen Çinli bir kadının İstanbul'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurması sonucu virüsün Türkiye'ye sıçramasından endişe duyan halk, endişeyle Sağlık Bakanlığı tarafından bir açıklama beklemeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli hastanın sağlık durumu hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Yurtdışından gelebilecek virüse karşın, "Havalimanları başta olmak üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Uluslararası acil durum olarak ilan etmek için erken olduğunu ifade etti. Fakat biz Risk Değerlendirme Toplantısı yaptık. Bir rehber hazırlayarak bugün yayınladık. Havalimanlarında 365 gün 24 saat sağlık personeli bulunduruyoruz" diyerek alınan önlemleri anlattı.

"Şu ana kadar herhangi bir vakaya rastlamadık" açıklamasında buşundu. Bulantı baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran hastamız Çinden geldiği tespit edilince diğer hastalardan izole edildi. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahat öyküsüyle birlikte biz bunu şüpheli hasta kabul ettik. Basınçlı odada gözlem altına alındı. Hastanın, Çin'den seyahat ettiği diğer Çinli vatandaşlarında böyle bir vakaya rastlanmadı. Biz bu yolcuyu 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle beraber bizim şüpheli hasta olarak tanımladığımız kadını kendi isteği üzerine Çin'e geri gönderdik" diye açıklama yapan Koca, hastanın özel bir uçakla gönderildiğini de belirtti.

Bakan Koca, "Bulaşıcılığı grip virüsüne göre daha düşük" diyerek önemli bir nokta hakkında bilgilendirdi.

Bakan Koca, Çinli hastanın, teşhisi hakkında da, "Tetkik devam ediyor, şüpheli. Alınan birkaç numune oldu tetkik yapılıyor. Önümüzdeki günlerde sonuç alınacak" diyerek Çinli hastanın Korona virüsüne yakalanıp yakalanmadığının belli olmadığını açıkladı.

Koca, vatandaşları ise "Çin'e seyahat ettiyseniz ve ateş varsa, hastaneye başvurun" uyardı.

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