Sagopa Kajmer beş şarkı yayınladı! Sagopa Kajmer kimdir?

Rap sanatçısı Sagopa Kajmer, beş şarkısını yayınladı. Sagopa Kajmer'in şarkılarının adının Toz Taneleri, Neyse, Vazgeçtim İnan, Maalesef ve Sal Gitsin olduğu belirtildi.

Peki Sagopa Kajmer Toz Taneleri, Neyse, Vazgeçtim İnan, Maalesef ve Sal Gitsin şarkı sözleri ve klipleri var mı? Sagopa Kajmer kimdir?

SAGOPA KAJMER KİMDİR

1978 yılı Samsun doğumlu, asıl adı Yunus Özyavuz´dur. Ailesi vasıtasıyla küçük yaştan itibaren çeşitli kültürlere ait müziklerle büyümüştür. 1990´lı yılların başında Türkiye´de ilk özel radyoların açılmasıyla beraber Samsun´da yerel bir radyoda DJ´lik yaparak profesyonel müzik kariyerine başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan Sagopa Kajmer, üniversite yıllarından itibaren Power FM, Metro FM, Numberone FM, Radio 2019 ve daha bir çok önemli radyo istasyonunda DJ´lik ve müzik direktörlüğü yaptı. Bu esnada prodüktörlükte de adını duyuran başarılı sanatçı, 1998´de Türk rap tarihinin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Kuvvetmira grubunu kurarak, uzun bir müddet Silahsız Kuvvet mahlasıyla çalışmalarını sürdürmüş daha sonra Sagopa Kajmer olarak devam etmiştir. Türk rap klasiği olarak kabul edilen bir çok albüm ve şarkı Sagopa Kajmer´in ellerinden çıkmıştır. 2004´te G.O.R.A film müzikleriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve büyük beğeni toplamıştır. 2005 yılından bu yana, şu an sahibi olduğu Melankolia Müzik şirketinin çatısı altında müzik kariyerine devam etmektedir. Prodüktörlüğünü üstlendiği onlarca albüm, yüzlerce şarkısı ve piyasaya kazandırdığı MC´ler ile Türkçe Rap´e hiç şüphesiz en büyük katkıyı sağlayan isimdir Sagopa Kajmer. Türkiye´de sadece rap müzik içinde değil tüm müzik kategorileri ele alındığında en üretken isimlerin başında gelmektedir.