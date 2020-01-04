Sahra Şaş Kadın dizisinden ayrıldı! Yeni dizisi ise belli oldu... Sahra Şaş kimdir? 

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı Zemheri dizisinde 'Sevda' karakterini canlandıracak olan Şaş, yeni rolü için Kadın dizisinden ayrıldı.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

14 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şaş, Kürt kökenli bir aileden geliyor ve Kürtçe'yi çok iyi derecede konuşuyor.Şaş, 165 cm uzunluğunda ve 55 kg ağırlığındadır.

2015 yılında Kösem Sultan dizisinde Dilber rolünde ekranlara adımını attı. 2017'de Çoban Yıldızı dizisinde Rüveyda rolünü oynadı. 2017 yılından bu yana da Kadın dizisinde Berşan rolüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 2018 yapımı Martı filminde Mediha'yı canlandırdı. Şaş son olarak, FOX'un sevilen dizisi ekranlarında seyirciyle buluşan Bizim Hikaye'de de Çiçek'e can verdi. Şimdi ise Show TV'de başlayacak olan Zemheri dizisiyle ekranlara devam edecek.



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