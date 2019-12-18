Sahte evlilik gün yüzüne çıkıyor! Afili Aşk 27. bölümde neler olacak? Fragman yayınlandı!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Afili Aşk bu akşam Kanal D ekranlarında 27. bölümüyle seyirciyle buluşacak. Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrolünü oynadığı dizi bu akşam evlilik teklifleri havada uçuşacak fakat hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyecek.

27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bu bölümde sahte evliliğini gerçeğe çevirmek isteyen Kerem, Ayşe'ye evlilik teklifi etmeye hazırlanır. Volkan'la plan yaparken, Volkan'da aniden Gonca'ya evlilik teklif etmeye karar verir. Aynı anda sevgililerini buluşmaya çağıran ikili kızların aklında soru işareti bırakır. Evlilik teklifi alacağını anlayan Ayşe ve Gonca, heyecanla bekleseler de planlar istedikleri gibi gitmez. Kerem, yüzüğü ayranın içine koyup bardakları karıştırınca yüzüğü yutar ve hastaneye kaldırılır. Gerçek evlilik planları yapan çift, Melahat'ın rahatsızlanması sonucu hastaneye gittiklerinde hiç ummadıkları bir tabloyla karşılaşır. Melahat hastane odasında evliliklerinin sahte olduğunu herkese açıklar.

27. BÖLÜM 1. FRAGMAN





27. BÖLÜM 2. FRAGMAN