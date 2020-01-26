Samim'in karısı tüfekle geliyor! Kalk Gidelim 95. son bölüm izle... Kalk Gidelim 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT 1'de sevilen komedi aile dizisi Kalk Gidelim'in dün akşam 95. bölümü izleyicisiyle buluştu.

Kalk Gidelim dizisinde dün akşam; Çocuklarının olmadığını düşünerek Ercan’dan aldığı pestili Dudu’ya yediren Şakir gerçeği öğrenir. Karısının bacaklarının geçici olarak tutmamasına sebep olan Ercan ve Efe’ye büyük bir ceza düşünmektedir. Seyfettin, Sevda ve Şerif usulsüz evlat edinmeden tutuklanır. Seyfettin, Sevda’nın suçsuz olduğunu söyler ve tüm suçlamaları kendi üzerine alır.

Nurhatçe’nin elden gidebilme ihtimalinin olması herkes gibi Hacı Hüseyin’i de çok yaralayacaktır. Bu durumdan iki kat fazla etkilenir çünkü çok sevdiği, hayat arkadaşı Hatice hastadır ve onun üzülmesini istemez. Hacı, Hatice’nin hastalığını artık açıklamaya karar vermek üzeredir.

Tüm aile Hatice Ana’nın hastalığını öğrenmek üzereyken Mustafa Ali de her şeyden habersiz bir şekilde İstanbul’a gitmiştir. İş yapacağı adamlarla konuşması gerekmektedir. Çünkü servet peşinde olan Ercan’ın işlerini bozmasından korkmaktadır. Gittiğinde kapılar hiç ummadığı şekilde açılacaktır. Eski hayatına dönmesine çok az kalmıştır.

Şakir ve Dudu’yu doktordan gelen mesaj heyecanlandırırken Şakir’e bir mesaj da Azerbaycan’dan mesaj gelir. Mesaj Samim’in karısından gelmiştir. Samim’le birlikte herkesin başı derde girmek üzeredir. Tehlikenin yaklaştığını anlayan aile üzülmemeleri için Hacı Baba ve Hatice Ana’yı evden uzaklaştırmanın yollarını arayacaklarıdır.

KALK GİDELİM 95. BÖLÜM İZLE

KALK GİDELİM 96. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KALK GİDELİM OYUNCU KADROSU

Ufuk Özkan, Erkan Sever, Kerem Kupacı, Emin Gürsoy, Mehtap Bayri, Aslı Omağ, Yıldız Kültür, Beyazıt Gülercan, Ayça Varlıer, Can Kıran, Onur Seyit Yaran, Ece Aydemir, Nalan Yavuz, Pelin Şahin, Sena Çakır, Alican Okumuş, Füsun Kostak

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