Şampiyon 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon yeni bölüm ne zaman? Şampiyon 15. bölüm izle...

Her pazar TRT 1'de ekranlara gelen Şampiyon dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Sevilen dizi Şampiyon bu hafta sonu 12 Ocak Pazar günü sevenleriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümü ise oldukça hareketli... Geçen bölümde ise; Fırat, Ratko ile maç yapmaya karar verir, kaçmaktan vazgeçer. Çünkü bu mesele artık milli bir meseledir. Derviş’in Güneş'i kaçıramaması için de Güneş’i güvenli bir yere saklar. Suna, Tansel’in Kerem’e kurduğu tuzağı Fırat’a anlatır. Tansel’in planlarını öğrenen Fırat, Derviş‘e maça çıkmasının karşılığında Kerem’in parmak izlerinin olduğu silahı Tansel’den alıp kendisine vermesi şartını koşar. Her ne kadar milli boyuta ulaşsa da Yaman hoca Fırat’ın maça çıkmasını istemez. Çünkü Fırat’ın sol gözünü kaybetme tehlikesi vardır. Nesli ise Şahin’i Tansel’in salonundan ayrılması için konuşup ikna eder. Şahin durumu Tansel’le konuşur. Tansel onu serbest bırakmak için bir kafes dövüşüne çıkma şartı koşar. Diğer yandan Derviş’in gizli kasası Mavi de Ratko maçında olacaktır. Polis onu ve Derviş‘i yakalama planı yapar. Bu yüzden Fırat’tan maçı uzatmasını isterler. Silahın bankadan çıkarılıp Tansel’in ofisinde olduğunu öğrenen Kado ve Kerem gizlice Tansel’in ofisine girerler. Silah Tansel’in kasasında yoktur. Ancak gördükleri bir belge karşısında kanları donmuştur.

ŞAMPİYON 16. BÖLÜM FRAGMAN

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