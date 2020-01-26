Şampiyon 17. bölüm izle... Şampiyon 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dün akşam yayınlanan son bölümde; Şampiyon Fırat’ın sayesinde yakalanan Derviş’in gizli kasası Mavi, polis tarafından sorguya alınır. Ancak mavinin konuşmaya niyeti yoktur.

Öte yandan Derviş’e yaranmaya çalışan Tansel, Barutçu’yu infaz etmiştir. Ayrıca Güneş’i nerede sakladıklarını bildiğini Derviş‘e söyler. Fırat’ın polisle işbirliği yapmasını hazmedemeyen Derviş, Tansel’e Fırat’ı öldürmesi karşılığında onu imparatorluğunun başına geçireceğini söyler.

Kerem, Yaman Salondan ayrılır ve Tansel ile anlaşır. Nesli onun bu kararından dolayı çok üzgündür.Aile gibi gördüğü salonda onu kimsenin istememesi bu kararında büyük etkendir.

Bir türlü konuşmayan Mavi’yi konuşturmak için Yaman’ın bir çözümü vardır. Derviş‘in kızı Elisa, onlara seve seve yardım edecektir. Ancak onunda hiç umulmadık bir sırrı vardır.

Mücella’nın yalanı sonunda ortaya çıkmıştır. Karısının hamile olmadığını öğrenen Serhat yıkılmıştır.Bu kez Mücella’dan ayrılmaya kararlıdır.

Derviş soğumayan intikam ateşini dindirebilmek için Yaman’ın salonunu adamlarına yaktırır. Fakat salonda en değerli varlıklarından birinin olduğundan habersizdir.

Tansel, Fırat’a tuzak kurup öldürmesi için Duman’ı görevlendirir. Fırat’ın canını öyle bir yerden acıtırlar ki Fırat tuzaktan habersiz söyledikleri yere gider.



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