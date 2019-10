Şansal Büyüka beIN SPORTS’dan neden ayrıldı?

Gazeteciler.com'dan Cuma Obuz'un aktardığına göre Türk sporunun duayen isimlerinden olan Şansal Büyüka, uzun yıllardır bünyesinde yer aldığı beIN SPORTS’dan ayrıldı.

Lig Tv logosu ile yaklaşık 20 yıl önce yayın hayatına atılan beIN SPORTS kanalının marka olmasında büyük pay sahibi olan Şansal Büyüka, bundan böyle ekranlarda olmayacak.

VEDA YEMEĞİ VERDİ

72 yaşındaki Şansal Büyüka, geçtiğimiz günlerde çalışma arkadaşlarına veda yemeği vermişti.

'YILLARCA BİRLİKTE ÇALIŞTIK'

Bu sırada spiker Güntekin Onay, dün gece yayıncı kuruluşta birlikte görev yaptığı Büyüka'nın Türk medya sektörünün en önemli gazetecilerinden biri olduğunu vurgulayıp şöyle konuştu:

"Türk spor basınının duayen ismi Şansal Büyüka ile yıllarca birlikte çalıştık. Hem bu çatının altında hem daha önce. 23 yıl, daha önce eski ismiyle Lig TV'de, Digiturk ailesinde görev yaptı. Bu kanalın kurulmasında, gelişmesinde ve büyümesinde önemli pay sahibi oldu. Yine onun öncesinde Kanal D ve Kanal 6'da televizyonculuğa adım atmıştı ama çok büyük bir gazetecidir kendisi.

'NAMIK SEVİK EKOLÜNDEN GELDİ'

Milliyet ailesinde yıllarca Namık Sevik'in ekolünden gelen bir isim olarak Türk basınına çok şeyler kattı. 70'li yıllarda muhabir olarak başlamıştı. Şansal abi Beinsports ailesinden ayrıldı. Kendisine güzel bir şekilde veda etmek istiyoruz. Beni de bu mesleğe başlattı. Muhabir olarak spiker olarak beni çok destekledi. Bu işe başlattı, sorumluluk verdi. Gelişmem için her şeyi yaptı. Kendisine şükranlarımı her zaman sundum. Her zaman saygıyla andım. Biz de Şansal abiye Beinsports ailesi olarak vedamızı bir borç biliriz."