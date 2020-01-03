Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Şansımı Seveyim oyuncu kadrosunda kimler var? Şansımı Seveyim film fragmanı izle...
'Şansımı Seveyim' filminde, Cem Gelinoğlu tüm şanssızlıkları mıknatıs gibi çeken Sebahattin karakterini canlandırıyor. Şansımı seveyim filminin konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda hangi ünlüler var?
Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner. Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.
ŞANSIMI SEVEYİM FRAGMAN İZLE
ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCU KADROSU
Cem Gelinoğlu, Gökhan Kıraç, Zerrin Sümer, Gülsüm Alkan, Burak Tamdoğan, Mustafa Kırantepe, Sinan Bengier, Metin Coşkun, Zeynep Tuğçe Bayat
ulusal.com.tr
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