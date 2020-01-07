Sarp'ın katili Şirin! Kadın dizisi yeni bölüm tarihi belli oldu... 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadın'da, Ceyda ve Bahar'ın yüzü sonunda aşktan yana gülmeye başladı. Ceyda, Raif ile; Bahar ise Arif ile artık duygularını açık açık paylaşmaya başlar. Yaşadıkları tüm zorluklara inat hayata hala umutla bağlı olan yakın arkadaşlar, umut ettikleri hayata kavuşacaklar mı?

78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni fragmanda, yılbaşı kutlamasında, Şirin'i çağırmak için yanına giden Arif hiç ummadığı bir sahneyle karşılaşır. Hırsıza silah doğrultan Şirin, "Ben ablamın kocasını öldürdüm" der. Bunu duyan Arif ise Şirin'in foyasını ortaya çıkaracaktır...

77. BÖLÜM ÖZET

Enver'in bulduğu silahı denize atan Arif ve Bahar, Şirin'in oynadığı oyundan habersizdir. Silah paketini değiştiren Şirin, silahı elinde tutmaya devam eder. Yılbaşını babasıyla geçiremeyeceğini öğrenen Şirin, sinir krizi geçirir.

Bahar ile Arif birlikte daha fazla zaman geçirirken, ilişkilerinin adının konmasına az kalır.

Yılbaşı gecesine mutlu ve birlikte giren aile, Saray Apartmanı'ndan gelen kurşun sesiyle korku dolu anlar yaşar.



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