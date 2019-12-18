Satılmış, Arda için öyle bir şey yaptı ki... Kadın dizisinin 76. bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Her Salı akşamı Fox TV'de izleyici karşısına çıkan Kadın dizisi, dün akşam 76. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Hüzünlü sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen dizide en çok Satılmış'ın, Arda için yaptıkları göz doldurdu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Önceki bölümünde, Arda'yı almamak için para isteyen Dursun, Şirin'in de gazıyla paranın miktarını arttırmıştı. Ceyda'nın, çocuklar uyurken bunu dile getirmesiyle, Satılmış bir plan yapar. Okuldan kaçıp dilencilik yapan Satılmış, Ceyda'ya elinde paralarla yakalanır. İlk önce yanlış anlayan Ceyda, Satılmış'ın asıl amacını öğrenince gözyaşlarına boğulur. Satılmış'ın, Arda için yaptığı bu fedakarlık, öz anne ve oğlunun arasındaki ilk adımı attırır. Eski aşık Bahar ile Arif'in aşkları tekrar alev alır. Bahar'ın, Arif'in ona aldığı kolyeyi tekrar takmasıyla, Arif'in içinde yeniden umut tohumları yeşerir. Bu sırada, Kısmet, Bahar'ı rahatsız ettiği için Cem ile iş yapmak istemez.

77. BÖLÜM FRAGMANI