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Savaşçı 88. bölüm izle... 89. fragman yayınlandı mı? Dizi ara veriyor!

Her pazar günü FOX TV'de ekranlara gelen Savaşçı'da dün akşam neler yaşandı? 89. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yılbaşı arası ne kadar olacak? 88. bölümün tamamını izle. 

MEDYA 30.12.2019, 10:10
Savaşçı 88. bölüm izle... 89. fragman yayınlandı mı? Dizi ara veriyor!

Dün akşam 88. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Savaşçı'da yaşanan aksiyon sahneleriyle nefesler tutuldu. 

Dizi yeni yılda yapılacak reklam anlaşmaları için ekranlara 3 hafta ara verecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

88. BÖLÜM ÖZET

Kopuz Albay, Bozok Yüzbaşı ve Bozkurt Yüzbaşı, Markus’u ele geçirmek için çıktıkları gizli görevde, ölümle karşı karşıya gelmişlerdir. Üçü de Markus ve adamlarını bertaraf edip, Markus’u almaya çalışırken, gelişen beklenmedik durumlar, onları büyük bir tuzağın ortasına çeker. Bu arada karargah da alarma geçer. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay ve Yörük Haydar’la ilgili gelen kötü haberle, çılgına döner ve Kılıç Timi’ni hemen harekete geçirir. Yüzbaşı Kağan, Kopuz Albay ve Yörük’ü kurtarmak için tek başına bir savaş başlatırken, Kılıç Timi de ona yardım etmek için acele etmek zorundadır.

88. BÖLÜM İZLE

Dizinin 88. bölümünü izlemek için buraya tıklayınız. 

ulusal.com.tr

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