Savaşçı 89. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı'nın yeni bölüm tarihi belli oldu!

FOX TV'de her pazar yayınlanan Savaşçı dizisi yeni yıl tatiline girdi. Bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizinin ekranlara dönüş tarihi ise belli oldu. Savaşçı 19 Ocak tarihinde sevenleriyle buluşacak.



Dizinin 89. bölüm yeni fragmanında gösterilen sahneye göre; Tuğgeneral Kutalmış Paşa "Alandaki timimizi kurtarmak ve gerekiyorsa tüm düşman unsurlarını yok etmek için 250 kişilik bir birlik hazırlayacaksınız" diyerek Savaşçı Timi'ni kurtarmak için harekete geçme planı hazırlar, bu hareketle açıkça savaş ilan ettiğini söyleyen askere ise "Onlar savaş istiyorlarsa savaş, kan istiyorlarsa kan alacaklar, çakal gibi davranan çakal gibi ölmeyi göze alacak" der ve operasyonu başlatır.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMAN



ulusal.com.tr