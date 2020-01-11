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Seda Sayan ile Yemekteyiz programında  6-10 Ocak haftasının kazananı kim oldu? 105. bölüm final anı izle...

Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz programında 6-10 Ocak haftasının kazananı belli oldu.

MEDYA 11.01.2020, 10:29
Seda Sayan ile Yemekteyiz programında  6-10 Ocak haftasının kazananı kim oldu? 105. bölüm final anı izle...

Hafta içi her gün TV 8'de ekranlara gelen Yemekteyiz programında bu haftanın birincisi belli oldu. Bu hafta Tuğba Yılmaz, Rabia Zeynep Işık, Turgut Bebek, Polina Kuvvetli ve Ayşe Sabah arasında kıyasıya rekabet yaşandı.

Seda Sayan ile Yemekteyiz programı haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk oluyor. Onlar yemek yaparken, Seda Sayan'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor.Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 10.000 TL'yi kazanıyor.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın birincisi Rabia Zeynep Işık seçildi. 2. gün yarışmacısı olan 27 puanla 10 bin TL büyük ödüle sahip oldu.

YEMEKTEYİZ FİNAL ANI İZLE


ulusal.com.tr

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