Şeniz öldü mü? Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı izle... Zalim İstanbul yeni bölümde neler yaşanacak? 

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da dün akşam; Agah tüm gerçekleri öğrenmesi üzerine Şeniz'i evden kovar. Şeniz, kocasının bu davranışı üzerine intikam ateşiyle yanıp tutuşur. Damla ise her şeyden habersiz Nedim'i suçlayarak üzerine gider. Nedim ona karşılık vermeyerek annesinin gerçek yüzünü anlatmaz.

En büyük düşmanı Şeniz'in evden kovulmasıyla ipleri eline almaya çalışan Ceren, evde hakimiyet kurmaya çalışır.

Nedim ise Cemre'ye adım atar. Cenk bu durumu gözleriyle gördüğünde bardağın son damlası taşar.

Şeniz'in şüpheli bir şekilde bıçaklanarak hastanelik olması tüm okları Nedim'in üzerine çevirir. Nedim'in suçsuzluğuna ise bir tek sorgusuz sualsiz Cemre ve Ceren inanmaktadır.

ZALİM İSTANBUL 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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