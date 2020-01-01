Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye performansı izle... Serenay Sarıkaya hangi jüri üyesini seçti?

Dün akşam TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk şarkıcı olarak gelen Serenay Sarıkaya, izleyicilerden tam not aldı.



Nil Karaibrahimgil'in Duy Beni şarkısını seslendiren Sarıkaya'ya dört jüri üyeside döndü. Sergilediği performansla çok alkış alan Sarıkaya, Acun Ilıcalı ve seyircinin isteğiyle ikinci şarkıyı da seslendirdi. Sarıkaya'nın söylediği ikinci şarkı ise Halil Sezai'nin İsyan şarkısı oldu. Sarıkaya, ikinci performansıyla jüri üyelerinden büyük beğeni topladı.

Sarıkaya'nın sahneye hakimiyeti Murat Boz'dan takdir topladı. Ilıcalı, Sarıkaya'nın şu an yer aldığı müzikal olan Alice'e 1 ay önce katıldığını söyledi. Ilıcalı, müzikale övgüler yağdırdı.

Jüri üyelerinin takıma almak için kıyasıya yarıştığı ünlü oyuncu Seda Sayan'dan Miami'ye gitme teklifi aldı.

Ilıcalı, Sarıkaya'ya üçüncü şarkıyı söylemesini de teklif edince Sarıkaya bu isteği zevkle kabul etti. Yetenekli oyuncunun söylediği üçüncü şarkı ise Yıldız Tilbe'nin Dayan Yüreğim şarkısı oldu.



Sarıkaya, Hadise'yi seçerek onun takımına katıldı.







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