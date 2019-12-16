Serhan Asker Halk TV'den istifa etti

Halk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Serhan Asker, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda istifa ettiğini duyurdu.

Asker, "Küçük bir duyuru.. Halk Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevimden kendi isteğimle ayrılmış bulunuyorum..." dedi.

Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç'in YouTube üzerinden yayın yapan Bizim TV kanalı, Halk TV'nin 2 milyon dolara satıldığını öne sürmüştü.

Bizim TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir süredir satılacağı konuşulan Halk TV’nin, eski CHP lideri Deniz Baykal tarafından CHP’li işadamı Doruk Bulut’a satıldığı öğrenildi. İngiltere’de yaşayan Türk işadamı Cafer Mahiroğlu’nun Doruk Bulut’a Halk TV’yi alması için finansal destek verdiği belirtiliyor" ifadelerine yer verildi.

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