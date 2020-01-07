Sevdim Seni Bir Kere 85. bölüm tamamını izle... Sevdim Seni Bir Kere 6 Ocak Pazartesi izle...

Dün yayınlanan yeni bölümde; Ozan, Aslım’a kendini affettirmenin yollarını aramaktadır. Ancak Aslım’ın Ozan’ı affetmek gibi bir düşüncesi yoktur. Yaşar’ın kazası yüzünden tutuklanan Adnan’ın yeni bir plana ihtiyacı vardır. Yağız, kendi ailesine sırt dönmenin acısını yaşarken Eylül ve ailesi ona kol kanat gerer.

85. BÖLÜM İZLE

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