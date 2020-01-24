Sevdim seni Bir Kere 98. bölüm izle... Sevdim Seni Bir Kere son bölüm özeti...

Sevdim Seni Bir Kere dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ozan koğuşta racon keser. Eylül ise Melek'in intihar etme blöfü üzerine Yiğit'e Melek'i bir daha üzmemesini söyler. Ve Melek'in Yiğit'i çok sevdiğini söyler. Bunun üzerine Yiğit, bu sözlere tepki gösterir. Şule ise Aslım'ı Ozan'la tehdit etmeye devam eder.

Melek halası Raziye'ye şiddet gösterdi. Yağız ile Eylül'ün birlikte olduğunu öğrenen Melek, halasını sorumlu gördüğü olay için halasını tehdit etti.

Hediye ise hastaneden gelen telefonu Aslım'dan kötü bir haber sanarak fenalaşır. O sırada çığlığı duyan Ozan, Aslım'a bir şey oldu sanar. Aslım ise kayıp çantasını bulmak için hastanededir...

SEVDİM SENİ BİR KERE 98. BÖLÜM İZLE

ulusal.com.tr