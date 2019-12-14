Sevgili Geçmiş neden final yaptı?

Star TV'de yayına başlayalı az bir süre olan Sevgili Geçmiş dizisi, dün akşam final bölümüyle sevenleriyle buluştu. Henüz 8 haftadır yayında olan dizinin neden final yaptığı ise merak konusu oldu.

Dizinin final yapacağını Ece Uslu da 3 gün önce yaptığı paylaşımla takipçileriyle paylaşmıştı. Uslu açıklamasına, "Her bitiş yeni bir başlangıç" başlığını atmış ve set arkadaşlarına teşekkür ve sevgi içeren bir yazı kaleme almıştı.

Cuma akşamı Hercai, Arka Sokaklar ve MasterChef gibi reytingi yüksek yapımlarla yarışan Sevgili Geçmiş reytinglerde istediği başarıyı yakalayamamış ilk olarak senaristi sonra ise yönetmenini değiştirmişti.