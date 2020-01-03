Sıfır Bir vizyona giriyor!

BluTv'de yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan internet dizisi Sıfır Bir, Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde doğan 20'li yaşlardaki 3 gencin hikayesini anlatıyor. Beyaz perdeye aktarılan dizinin vizyon tarihi 10 Ocak olarak belirlendi.

Sıfır Bir, Adana'daki suç dolu hayatlarını arkalarında bırakarak İzmir'e yerleşen Savaş, Cihat ve Azad'ın hikayesini konu ediyor. Adanalı çete lideri Savaş, Cihat ve Azad ile birlikte şiddet dolu geçmişlerini arkalarında bırakmaya karar verir. Üç arkadaş hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Adana’dan ayrılıp, İzmir’e yerleşir. Burada kendilerine silahlardan uzak yeni bir hayat kuran üç arkadaş, bir oto yıkamacı açar. Ancak onlar geçmişlerinden ne kadar uzak kalmak isteseler de kendilerini yeniden savaşın ortasında bulur. Melek adındaki küçük bir kız çocuğu, başına gelen onca kötü şeyin ardından Savaş ve arkadaşlarının yanına sığınınca ekip harekete geçer. Melek’e taciz eden ve annesinin organlarını alıp onu ölüme mahkum eden adamların peşine düşen Savaş, Cihat ve Azad, kendilerini dönüşü olmayan bir yolun içinde bulur.

OYUNCU KADROSU

Savaş Satış, Cihangir Ceyhan, Özgür Meriç, Burak Şahin, Kadri Beran Taşkın, Kenan Doğan Ciniviz, Burak Şafak, Nesih Turunç, Onur Akbay, Bertan Uçar, Vedat Karahan, Burak Akyüz, Özgür Bektur, Gökhan Dığıcıbaşı, Tümer Adakaner, Serdar Avcılar, Erkan Kabakçıoğlu, Salih İnci, İbrahim Uzunca, Güray Bayram, Emine Atlı





ulusal.com.tr