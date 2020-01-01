Şirin ne işler çevirdi? Kadın dizisi yeni bölüm tarihi belli oldu... Yeni yıl arasına giren Kadın dizisi ne zaman yayınlanacak? 78. bölüm fragmanı...

Kadın'da, Ceyda ve Bahar'ın yüzü sonunda aşktan yana gülmeye başladı. Ceyda, Raif ile; Bahar ise Arif ile artık duygularını açık açık paylaşmaya başlar. Yaşadıkları tüm zorluklara inat hayata hala umutla bağlı olan yakın arkadaşlar, umut ettikleri hayata kavuşacaklar mı?

78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yayınlanan yeni fragmanda, Şirin'in ateşlediği silahın Arif'e zarar veremediği görülüyor. Bahar, Arif'e Şirin'in, Arif'e zarar vermesi karşılığında bu sefer onu öldüreceğini söyler. Arif ise bunun asla olamaz çünkü sen Bahar'sın der. Çift bu sözler üzerine yakınlaşır.

77. BÖLÜM ÖZET

Enver'in bulduğu silahı denize atan Arif ve Bahar, Şirin'in oynadığı oyundan habersizdir. Silah paketini değiştiren Şirin, silahı elinde tutmaya devam eder. Yılbaşını babasıyla geçiremeyeceğini öğrenen Şirin, sinir krizi geçirir.

Bahar ile Arif birlikte daha fazla zaman geçirirken, ilişkilerinin adının konmasına az kalır.

Yılbaşı gecesine mutlu ve birlikte giren aile, Saray Apartmanı'ndan gelen kurşun sesiyle korku dolu anlar yaşar.



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