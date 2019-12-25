Son dakika 25 Aralık 2019 Müge Anlı ile Tatlı Sert haberleri... Zeynep Ergül yeni iddia

Programa katılan Mehmet Bey, Mehmet Muharrem Erbay cinayetiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı.

Yoğurtçu olduğunu olduğunu belirten Mehmet bey, Zeynep'in kendisini devamlı aradığını söyledi.

Zeynep'in kendisini gördüğünde soğuk davrandığını söyleyen Mehmet bey, beş dakika sonra eve başkalarının geldiğini söyledi.



Eve üç adamın geldiğini ve kendisini dövdükleri söyleyen yoğurtçu Mehmet Bey, kendisine zorla senet imzalattıklarını söyledi.

Tehdit ile senet imzalatıldığını söyleyen Mehmet bey mahkemelik olduklarını söyledi.

Seneti imzaladığını söyleyen Mehmet bey, karşısındaki kişilere 10 bin TL'sini ödemeyi teklif ettiğini belirtti.

Kendisini dövenlerin 9 ay hapi yattıklarını söyleyen yoğurtçu Mehmet bey, yalan söylediğimi iddia edenler "dosyamıza baksın" dedi.

ulusal.com.tr