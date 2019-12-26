Son dakika 26 Aralık Müge Anlı haberleri... 

Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Rahmi Özkan'ın torunu 13 yaşındaki Deha Uğur Özkan 23 Aralık 2019'da hayatını kaybetmişti.

Torununun ölümünden sonra ilk defa programa katılan Rahmi Özkan yaşadıklarını canlı yayında ayrıntılarıyla anlattı. Bu zorlu günlerinde yanında olan herkese teşekkür eden Özkan, gözyaşlarını tutamadı.

Müge Anlı, Özkan'ı sarılarak teselli etti. Özkan, torunu hakkında "Herhalde, torunum da gittiği yerde huşu içindedir." diyerek hislerini paylaştı. Müge Anlı, vefat eden Deha Uğur Özkan'ın aylarca bu hastalıkla boğuştuğunu da belirtti.



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