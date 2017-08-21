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Son dakika: "Artık evlilik programları olmayacak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan 'evlilik programları' ile ilgili açıklama geldi. Ellialtı, "Artık evlilik programları olmayacak" dedi

Son dakika: "Artık evlilik programları olmayacak"

Milliyet gazetesinin haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı'dan 'evlilik programları' ile ilgili açıklama geldi.

Basın İlan Kurumu'nun düzenlediği toplantıda katılımcıların evlilik programları ile ilgili sorusu üzerine Ellialtı, artık evlilik programlarının olmayacağını söyledi.

Ellialtı, "Artık evlilik programları olmayacak. Yayıncı kuruluşlar ile görüştük yeni dönemde evlilik programı başka formatta yayınlanacak. Geçen dönem benzeri evlilik programları yapanlara çok ağır cezalar verilecek" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #evlilik programları
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