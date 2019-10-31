Son dakika haberleri! Ahmet Can, Hürriyet gazetesi ile yollarını ayırdı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Can, gazete ile yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu
MEDYA 31.10.2019, 15:43 31.10.2019, 15:46
Hürriyet gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkartılmıştı.
İşten çıkarmaların ardından gazete yazarı Gülse Birsel istifa ettiğini açıklamıştı.
BİR AYRILIK DAHA
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Can, gazete ile yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can, şunları belirtti:
"Hürriyet Gazetesi yolculuğumun sonuna geldim.
Okuyucularımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ederim."
ulusal.com.tr
15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P