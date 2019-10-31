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Son dakika haberleri! Ahmet Can, Hürriyet gazetesi ile yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Can, gazete ile yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu

MEDYA 31.10.2019, 15:43 31.10.2019, 15:46
Son dakika haberleri! Ahmet Can, Hürriyet gazetesi ile yollarını ayırdı

Hürriyet gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkartılmıştı.

İşten çıkarmaların ardından gazete yazarı Gülse Birsel istifa ettiğini açıklamıştı.

BİR AYRILIK DAHA

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Can, gazete ile yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can, şunları belirtti:

"Hürriyet Gazetesi yolculuğumun sonuna geldim. 

Okuyucularımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ederim."

ulusal.com.tr

#hürriyet gazetesi #ahmet can #gülse birsel
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