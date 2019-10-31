Son dakika haberleri! Ahmet Can ve Emre Özpeynirci, Hürriyet gazetesi ile yollarını ayırdı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Can, gazete ile yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu. Gazeteci Emre Özpeynirci "25 yıl görev yaptığım Hürriyet gazetesinden bugün itibarıyla ayrılmış durumdayım. Doğru bildiğim yoldan sapmadan aynen devam... Güzel yorumlarınız için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Mücadeleye, sıkı çalışmaya, sizleri bilgilendirmeye aynen devam." paylaşımı yaptı
Hürriyet gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkartılmıştı.
İşten çıkarmaların ardından gazete yazarı Gülse Birsel istifa ettiğini açıklamıştı.
BİR AYRILIK DAHA
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Can, gazete ile yolculuğunun sonuna geldiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Can, şunları belirtti:
"Hürriyet Gazetesi yolculuğumun sonuna geldim.
Okuyucularımıza ve destek veren herkese çok teşekkür ederim."
"25 YIL GÖREV YAPTIĞIM GAZETEDEN AYRILDIM"
Gazeteci Emre Özpeynirci "25 yıl görev yaptığım Hürriyet gazetesinden bugün itibarıyla ayrılmış durumdayım. Doğru bildiğim yoldan sapmadan aynen devam... Güzel yorumlarınız için herkese tek tek teşekkür ediyorum. Mücadeleye, sıkı çalışmaya, sizleri bilgilendirmeye aynen devam." paylaşımı yaptı.
ulusal.com.tr
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