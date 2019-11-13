Son dakika haberleri... Cem Yılmaz'dan Haluk Levent'le ilgili ''büyük vurgun'' iddiası! Haluk Levent'ten çağrı

Cem Yılmaz'ın Zorlu PSM'de gösterisini izleyen Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili imada bulunduğunu yazdı.

Sözlük yazarları Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili "büyük vurgun yakında sinemalarda" dediğini öne sürdü.

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a çağrı

Sosyal medyandan açıklama yapan Haluk Levent, "Sevgili @CMYLMZ . Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun” u? 1 tl lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." dedi.

Bir kullanıcı "Bizim salon sus pus olmadı. Şakaydı ve insanlar gülüp geçti." paylaşımını yanıtlayan Haluk Levent, "Müziğimi eleştir tipimi eleştir konuşmanı eleştir bir şey demem hatta ben de gülerim. Böyle bir şeyin şakası mı olur?" dedi.

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