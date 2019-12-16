Son dakika haberleri... FOX TV Savaşçı dizisinin 86. bölümü neden yarıda kesildi? Savaşçı dizisi bitti mi? Resmi açıklama geldi mi

FOX TV'de ekrana gelen Savaşçı dizisi yarıda kesildi.

Dizinin bu hafta ekrana gelen bölümünde reklam sonrası tam bitmeden yarıda kesildi.

Doğan hastanede İlhan Astsubayı ziyaret etti. Sara'nın ele geçirildiğini öğrenen Doğan, İlhan Astsubay ile sevincini paylaşırken dizi birden kesildi ve yerine Yasak Elma dizisi koyuldu.

Kesintiye dair FOX TV'den şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

Sosyal medya kullanıcıları Twitter'dan tepkilerini dile getiriyor.

ulusal.com.tr